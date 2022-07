Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier a fait une grande annonce à Presnel Kimpembe

Publié le 17 juillet 2022 à 18h30 par La rédaction

Alors que le PSG souhaite s’attacher les services de Milan Skriniar (Inter Milan), Presnel Kimpembe pourrait bien plier bagages cet été. Le défenseur parisien est annoncé sur le départ et plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation. Situation que surveille entre autre Thomas Tuchel, qui souhaiterait reformer la charnière qu'il composait avec Thiago Silva. Un dossier dans lequel Christophe Galtier s'est immiscé.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaite renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, le club de la capitale voudrait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central et semble avoir jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cette arrivée pourrait entraîner le départ de Presnel Kimpembe. Malgré son contrat le liant jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale, le joueur de 26 ans est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. Sa situation n’a pas manqué d’interpeller Chelsea, mais également la Juventus..

Le dernier mot pour Kimpembe

A quoi faut-il alors s'attendre pour l'avenir de Presnel Kimpembe ? Ben Jacobs a donné de nouveaux éléments sur ce dossier ce dimanche, notamment concernant l'implication de Christophe Galtier pour le défenseur du PSG. Alors que l'entraîneur parisien a déjà pris position concernant Kimpembe à l'occasion d'un entretien pour L'Equipe , le journaliste britannique a expliqué que Galtier aurait annoncé à son joueur qu'il aurait le dernier mot, même si une offre convenait au PSG pour le transfert de Presnel Kimpembe. A voir maintenant ce que choisira de faire l'international français, qui ne manque pas de prétendants cet été.

Chelsea va passer à l'offensive

Sous l'impulsion de Thomas Tuchel, Chelsea aimerait convaincre Kimpembe les rejoindre. En effet, les départs d'Andreas Christensen et d'Antonio Rudiger laissent deux places vacantes aux côtés de Thiago Silva dans l'axe des Blues. Chelsea a officialisé la venue de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples et souhaite rajouter à cela la venue de Kimpembe. Or, les Blues seraient refroidis par la somme que réclame le PSG. Luis Campos attendrait une offre de 60M€ pour libérer le natif de Beaumont-sur-Oise. Le journaliste britannique Ben Jacobs annonce que le défenseur serait intrigué par un départ du côté de Londres. Toujours selon ses informations, Chelsea va intensifier les discussions avec le PSG cette semaine pour se rapprocher du montant réclamé par les Parisiens.

La Juve également sur le coup

En plus de Chelsea, la Juve serait également sur les rangs pour signer Kimpembe. Notamment pour palier le possible départ de de Ligt, et celui acté de Chiellini. Or, le titi parisien privilégierait uniquement un départ dans le club londonien s'il était amené à partir. La présence de Thomas Tuchel y est pour beaucoup et la barrière de la langue serait moins importante pour le Français.