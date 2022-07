Mercato - PSG : Ça va s'accélérer pour le transfert de Presnel Kimpembe

Foot - Mercato - PSG

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaite renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, le club de la capitale voudrait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central et semble avoir jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais alors que Luis Campos travaillerait sur ce dossier, Presnel Kimpembe pourrait bien plier bagages cet été. Malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2024 et son statut important dans le vestiaire, le joueur de 26 ans est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. Sa situation n’a pas manqué d’interpeller Chelsea, où Thomas Tuchel ne serait pas contre le récupérer. Cependant, le PSG ne devrait envisager un transfert pour Presnel Kimpembe qu’en cas de grosse offre.

Chelsea and Paris Saint-Germain are in direct talks for Presnel Kimpembé deal. Initial request around €60/65m but Chelsea are prepared to submit €45/50m proposal. Work in progress. 🔵 #CFC PSG consider Kimpembé part of the project - but he can leave in case of good proposal. pic.twitter.com/7pcV6YWD3q