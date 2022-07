Mercato - OM : Longoria a un problème pour ce transfert en Premier League

Foot - Mercato - OM

Cet été, l’OM voudrait s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche. Le club phocéen ciblerait donc Nuno Tavares après s’être mis d’accord avec le joueur pour un prêt. Cependant, les négociations n’avanceraient pas vraiment avec Arsenal. Les pourparlers seraient d’ailleurs bloqués à cause d’un détail économique dans les modalités du prêt.

À peine arrivé à l’OM, Igor Tudor a déjà identifié les chantiers à boucler en priorité lors de ce mercato estival. Le Croate a l’intention de mettre en place un schéma tactique à trois défenseurs centraux la saison prochaine et réclamerait donc deux pistons pour ses couloirs. À droite, le nom de Jonathan Clauss a été lié à l’OM. À gauche, le club phocéen penserait à Nuno Tavares. Un certain optimisme régnait d’ailleurs du côté de la formation marseillaise sur ce dossier il y a quelques jours à en croire L’Equipe . Mais finalement, Pablo Longoria semble plutôt mal embarqué pour boucler ce transfert.

Talks between Olympique Marseille and Arsenal for Nuno Tavares are not progressing. No agreement, as there was no buy option included. 🔵 #OMOM are already focused on other targets - while Clauss is still top of the list as right back. pic.twitter.com/7eW3zb83Bk