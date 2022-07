Transferts - OM : Le feu va passer au vert pour ce coup en Premier League

Foot - Mercato - OM

Nuno Tavares bientôt à l’OM ? Joueur d’Arsenal, Tavares pourrait débarquer à Marseille comme Matteo Guendouzi avant lui, à savoir via un prêt avec option d’achat. Et alors qu’Oleksandr Zinchenko se rapprocherait beaucoup des Gunners avec un transfert attendu en début de semaine prochaine, ce serait maintenant ou jamais pour Longoria avec Nuno Tavares puisqu’Arsenal lui accorderait un bon de sortie.

Avant la clôture du mercato estival, Pablo Longoria aurait la ferme intention de continuer à renforcer les rangs de l’effectif d’Igor Tudor après les arrivées de Samuel Gigot, d’Isaak Touré et de Chancel Mbemba, trois défenseurs centraux. Le secteur défensif resterait une priorité du président de l’OM à en croire son intérêt pour Nuno Tavares. L’Équipe révélait même ces derniers jours que le latéral gauche d’Arsenal âgé de 22 ans serait même un dossier prioritaire de Longoria pour l’OM.

Cette semaine, The Athletic a révélé qu’Arsenal ne fermerait pas la porte à une arrivée d’Oleksandr Zinchenko lorsque le journaliste Fabrizio Romano a confié que Nuno Tavares ne s’éterniserait pas en cas de recrutement d’un nouveau latéral gauche. De qui serait sur le point d’arriver selon la presse anglaise.

Arsenal close in on £35m swoop for Manchester City's Oleksandr Zinchenko following productive talks on Saturday https://t.co/jhwxP99qmi