Mercato - OM : Les vérités de Tudor sur son arrivée dans le projet McCourt

Publié le 17 juillet 2022 à 8h15 par Dan Marciano

Malgré la lourde défaite de son équipe face à Norwich ce samedi après-midi (3-0), Igor Tudor ne se montre pas particulièrement inquiet. Arrivé il y a quelques semaines à l'OM, le technicien croate a demandé du temps avant de le juger sur les prestations de l'équipe. L'ancien coach du Hellas Vérone est aussi revenu sur son adaptation à Marseille.

Jorge Sampaoli parti, Pablo Longoria s'est activé en coulisses pour dénicher un remplaçant. Ce feuilleton s'est assez vite terminé puisque le président de l'OM a mis la main sur son successeur quelques jours après avoir annoncé le départ du technicien argentin. L'heureux élu estIgor Tudor, ancien coach du Hellas Vérone.

« Je me sens bien »

Après un match de préparation face à Norwich ce samedi (défaite 3-0), Igor Tudor a été questionné sur ses premières semaines à l'OM. « Je me sens bien. Pour l'instant, je suis presque toute la journée au club afin de travailler et de compléter l'équipe » a confié le technicien, qui est ensuite revenu sur la prestation de son équipe.

« Nous avons besoin de temps pour nous adapter »