Transferts - OM : La grande annonce du clan Longoria sur le mercato, huit recrues sont annoncées

Publié le 16 juillet 2022 à 18h10 par Bernard Colas

Alors que l’Olympique de Marseille se montre discret sur le marché des transferts jusqu’à maintenant avec trois renforts au compteur, Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen, a tenu à rassurer les supporters en marge du deuxième match de préparation des hommes d’Igor Tudor face à Norwich (Championship).

Avec trois renforts au compteur, l’Olympique de Marseille se montre assez discret sur le marché des transferts. Samuel Gigot, dont l’arrivée a été bouclée cet hiver, et Isaak Touré ont été rejoints vendredi par Chancel Mbemba qui s’est engagé pour les trois prochaines années. Mais avec la Ligue des champions qui arrive, l’OM attend encore d’autres joueurs et Jacques Cardoze se montre optimiste.

« On peut s'attendre à ce que cela puisse parfois se débloquer d'une journée à l'autre »

« Pablo Longoria l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. On peut s'attendre à ce que cela puisse parfois se débloquer d'une journée à l'autre. C'est un marché d'opportunité. Dès l'instant où on aura la possibilité de faire un joueur qui rentre dans les schémas fixés, par rapport aux manques, à ce qu'ils souhaitent faire et aux volontés d'Igor Tudor, ils le feront et ils iront vite. Il faut être patient », annonce Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, au micro de BFM Marseille .

