Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Pini Zahavi sort du silence avant le transfert de Lewandowski

Publié le 16 juillet 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Pisté par le PSG ou encore Chelsea, Robert Lewandowski n’avait d’yeux que pour le FC Barcelone dans ce mercato estival et a obtenu satisfaction. L’écurie catalane est parvenue à trouver un accord verbal avec le Bayern Munich pour le transfert du Polonais. De quoi ravir Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant.

Ce n’est pas encore officiel mais c’est tout comme. Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord pour le transfert de Robert Lewandowski. « Nous avons un accord verbal avec le Barça pour Lewandowski. Il ne nous reste plus qu'à écrire les papiers , a indiqué ce samedi le directeur général exécutif Oliver Kahn, dans un entretien accordé à BILD. En fin de compte, le FC Barcelone a proposé une somme qui rend la vente de Lewandowski absolument sensée pour nous. De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l'attaque, avec Sadio Mané. » De son côté, Pini Zahavi se montre également satisfait de l’issue des discussions.

« Au final, je pense que tout le monde est sorti gagnant de cette histoire »

« Je voudrais remercier le FC Bayern - et en particulier Oliver (Kahn) et Hasan (Salihamidžić) - d'avoir finalement compris et respecté le rêve de Robert de relever un nouveau défi dans sa carrière. Mateu Alemany, Hasan Salihamidzic et moi-même étions au téléphone non-stop vendredi jusqu'à minuit pour trouver une bonne solution pour toutes les parties. Au final, je pense que tout le monde est sorti gagnant de cette histoire. Robert mérite de relever un nouveau défi après tant d'années de bons et loyaux services pour le Bayern Munich, la tête haute. Et le Bayern a reçu une très bonne compensation financière. Ce club formidable restera toujours l'un des plus grands du monde et je leur souhaite bonne chance et beaucoup de succès pour la saison prochaine », confie Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski, dans des propos relayés par Sky Sport .

Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Lewandowski https://t.co/4UyTaZ9ch4 pic.twitter.com/BqPwrLBMyi — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

« J'ai passé de bons moments à Munich »

« Je reviendrai pour faire mes adieux à tous les collaborateurs et collaboratrices , a pour sa part indiqué Robert Lewandowski après son dernier entraînement. Ces huit années ont été spéciales et on ne l'oublie pas. J'ai passé de bons moments à Munich. Je vais prendre l'avion rapidement. Mais après la tournée, je reviendrai pour faire mes adieux. (...) Je voulais rester en forme, alors je me suis entraîné une dernière fois avec les gars. »

Le PSG et Chelsea ont tenté leur chance

Pour rappel, Chelsea mais également le PSG étaient à l’affût dans ce dossier, espérant voir le FC Barcelone échouer dans les négociations avec le Bayern Munich. Du côté du Parc des Princes, on rêvait d’associer l’international polonais à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, mais Lewandowski a toujours écarté l’idée de rejoindre le PSG ou un autre club, faisant du Barça sa priorité.