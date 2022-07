Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Après avoir recalé le PSG, Lewandowski se livre sur son transfert au Barça

Publié le 16 juillet 2022 à 16h15 par Bernard Colas

Après de longues négociations, Robert Lewandowski va bien quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat afin de s’engager en faveur du FC Barcelone. Un transfert estimé à 50M€ pour l’international polonais, qui a livré quelques mots avant de prendre la direction de la Catalogne.

C’est acté, Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich. Après de longues discussions, le FC Barcelone est parvenu à trouver un accord avec le club allemand pour le transfert de l’attaquant. « Nous avons un accord verbal avec le Barça pour Lewandowski. Il ne nous reste plus qu'à écrire les papiers , a déclaré ce samedi le directeur général exécutif Oliver Kahn, dans un entretien accordé à BILD . En fin de compte, le FC Barcelone a proposé une somme qui rend la vente de Lewandowski absolument sensée pour nous. De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l'attaque, avec Sadio Mané. » L’opération serait estimée à 50M€, permettant à Lewandowski de pouvoir plier bagage comme il le souhaitait.

Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Lewandowski https://t.co/4UyTaZ9ch4 pic.twitter.com/BqPwrLBMyi — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

« Ces huit années ont été spéciales et on ne l'oublie pas »

Dans des propos accordés à Sky Sport , Robert Lewandowski n’a pas caché sa joie à l’idée de pouvoir entamer un nouveau chapitre dans sa carrière : « Je reviendrai pour faire mes adieux à tous les collaborateurs et collaboratrices. (...) Ces huit années ont été spéciales et on ne l'oublie pas. J'ai passé de bons moments à Munich. Je vais prendre l'avion rapidement. Mais après la tournée, je reviendrai pour faire mes adieux. (...) Je voulais rester en forme, alors je me suis entraîné une dernière fois avec les gars . »

Lewandowski n’avait d’yeux que pour le Barça

Pisté par Chelsea ou encore le PSG, Robert Lewandowski a fait du FC Barcelone sa priorité depuis le début et a donc fini par obtenir satisfaction. L’attaquant polonais s’engagera prochainement pour quatre saisons avec le club culé.