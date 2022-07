Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Lewandowski

Publié le 16 juillet 2022 à 14h30 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures. L’attaquant a été aperçu au centre d’entrainement des Bavarois ce samedi pour saluer ses coéquipiers et l’ensemble de l’organigramme du club, qui par le biais du président Oliver Kahn a confirmé avoir trouvé un accord avec le Barça.

L’un des grands feuilletons de l’été est en train de connaitre son dénouement. Après un long bras de fer avec ses dirigeants, Robert Lewandowski a eu gain de cause et va donc quitter le Bayern Munich, qu’il a rejoint en 2014 après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund. Ce samedi, Mundo Deportivo et SPORT annoncent que son arrivée au FC Barcelone est imminente, avec un transfert qui devrait vraisemblablement se boucler autour des 50M€. Il faudra toutefois être patient avant de le voir en conférence de presse, puisque sa présentation devrait glisser à la première semaine d’aout, puisque le Barça doit respecter des engagements de début de saison aux Etats-Unis.

« Nous avons un accord verbal avec le Barça pour Lewandowski »

Assez silencieux jusque-là, le Bayern Munich s’est enfin exprimé au sujet de ce dossier, confirmant avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski. « Nous avons un accord verbal avec le Barça pour Lewandowski. Il ne nous reste plus qu'à écrire les papiers » a déclaré le président Oliver Kahn, lors d’un entretien accordé à BILD . « En fin de compte, le FC Barcelone a proposé une somme qui rend la vente de Lewandowski absolument sensée pour nous. De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l'attaque, avec Sadio Mané ».

« S'accrocher à quelque chose par entêtement excessif ou à cause de son propre ego est plus un signe de faiblesse pour moi »

Lors de cette prise de parole, l’ancien gardien de but a également expliqué que le Bayern Munich a toujours été en position de force dans le bras de fer avec Robert Lewandowski. « S'accrocher à quelque chose par entêtement excessif ou à cause de son propre ego est plus un signe de faiblesse pour moi. Mon rôle de président et de toujours trouver ce qui est le mieux pour le Bayern, le club, l'équipe et les fans » a poursuivi Oliver Kahn. « Nous avons toujours agi en position de force. Et à la fin, nous avons estimé qu'il valait mieux donner à Robert la permission de partir. Au Bayern, on peut très bien vivre avec ça ».

