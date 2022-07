Foot - Mercato

Ekitiké, Skriniar, Renato Sanches… Toutes les infos mercato du 16 juillet

Publié le 16 juillet 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Nouvelle confirmation pour ce transfert à 12M€

Alors que le PSG va accueillir Hugo Ekitiké, le transfert de Renato Sanches semble également imminent. Selon les informations de RMC Sport , les discussions se poursuivent entre le LOSC et le PSG. Une source proche des Dogues explique même que « la position du club reste inchangée : le joueur ne partira pas pour 12 millions d'euros . »



PSG : Campos dégaine une offre inattendue à 30M€ sur le mercato

En quête de renforts défensifs, le PSG a fait de Milan Skriniar sa priorité. Un dossier compliqué face aux exigences de l'Inter Milan. Dans le même temps, l'avenir de Presnel Kimpembe semble incertain. Par conséquent, Luis Campos s'intéresserait à Gonçalo Inácio (20 ans) selon O Jogo . Le PSG préparerait même une offre 30M€ + bonus pour le transfert du défenseur Sporting CP.



PSG : L'énorme sortie de Galtier sur Kimpembe

Depuis plusieurs jours, Presnel Kimpembe est régulièrement annoncé sur le départ, notamment vers Chelsea. Mais Christophe Galtier assure qu'il compte sur l'international français. « J’ai lu tout ce qui a pu se dire sur Kim’. On en a même rigolé ensemble. C’est un joueur que j’apprécie. Il est direct dans le rapport humain. Ce qui va advenir, je ne sais pas. C’est un grand défenseur, un leader. Dans ce système-là, il peut être très performant », assure l'entraîneur du PSG à L'EQUIPE .



Le Barça sur le point de boucler le transfert de l’été avec Lewandowski ?

Le feuilleton touche à sa fin. Après avoir réclamé son départ à plusieurs reprises, Robert Lewandowski devrait bien rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures. Le club catalan aurait trouvé un accord avec le Bayern Munich pour un transfert de l'attaquant polonais pour environ 50M€. Plusieurs sources le confirment, le Barça va frapper un nouveau grand coup sur le mercato.



PSG : La nouvelle annonce fracassante de Galtier sur le mercato de Neymar