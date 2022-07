Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premières difficultés en vue pour Campos avec ce champion du monde

Publié le 16 juillet 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central la saison prochaine, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais en cas d’échec avec le Slovaque, Luis Campos aurait déjà identifié son plan B en la personne de Lucas Hernandez. Néanmoins, le conseiller sportif parisien pourrait bien se heurter à quelques difficultés causées par le Bayern Munich dans ce dossier.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Luis Campos a jeté son dévolu sur Milan Skriniar selon nos informations. Néanmoins, les pourparlers seraient en train de stagner entre l’Inter et le club de la capitale. De ce fait, le conseiller sportif parisien se préparerait au pire et scruterait le marché des transferts à la recherche d’un plan B. À en croire AS , le PSG se serait ainsi renseigné sur Lucas Hernandez. Et cette tendance serait en train de se confirmer en Espagne.

Le PSG pense bien à Lucas Hernandez...

D’après les informations de Mundo Deportivo , le PSG lorgnerait bien sur Lucas Hernandez. Alors que les négociations avec l’Inter pour Milan Skriniar commenceraient à traîner en longueur, l’international tricolore pourrait être une excellente alternative. Néanmoins, Luis Campos devrait se heurter au Bayern Munich sur ce dossier.

... mais le Bayern n’est pas vendeur

En effet, le club bavarois ne serait pas vraiment favorable à une vente de Lucas Hernandez cet été. D’ailleurs, le coût de la transaction pour le champion du monde 2018 pourrait bien être assez élevé, d’autant plus que son contrat avec le Bayern Munich court encore jusqu’en juin 2024. Luis Campos devra donc la jouer fine s’il veut s’attacher les services du défenseur de 26 ans. Mais pour le moment, la priorité reste Milan Skriniar. Affaire à suivre...