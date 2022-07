Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Skriniar, Scamacca... Campos se prépare aussi au pire pour son mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Luis Campos avance à grands pas, avec les transferts de Renato Sanches et d’Hugo Ekitike qui pourraient bientôt être annoncés par le Paris Saint-Germain. Deux autres recrues pourraient bientôt arriver, puisque le Portugais négocie pour Milan Skriniar et Gianluca Scamacca, qui restent tout de même des dossiers assez délicats. Au point qu’au PSG on aurait déjà activé des plans B, en cas d’échec.

Lors des départs de Leonardo et de Mauricio Pochettino, le PSG a annoncé vouloir entamer un tout nouveau cycle, avec un projet moins bling-bling, moins dépensier et plus basé sur des joueurs Français ou mieux, formés au club. Les actes n’ont toutefois pas suivi ces belles promesses, puisque la première recrue du mercato a été Vitinha pour 40M€ et au moins autant devraient être dépensés pour les transferts d’Hugo Ekitike et de Renato Sanches. Et ce n’est pas fini, puisqu’en Italie on annonce une possible arrivée de Milan Skriniar pour 65 ou 70M€ et de Gianluca Scamacca pour 50M€, ce qui pourrait finalement faire une dépense totale autour des 200M€.

Les négociations avec l’Inter et Sassuolo ne sont pas simples

Pour les deux pensionnaires de Serie A, les choses ne sont pas si simples. La presse italienne explique en effet que les négociations avec l’Inter et Sassuolo n’avanceraient pas vraiment... ou en tout cas pas aussi vite que prévu. La Gazzetta dello Sport rappelle ce samedi que les Nerazzurri ne souhaitent pas descendre en dessous des 70M€ pour Milan Skriniar, à qui il ne reste que quelques mois de contrat. Même son de cloche pour Sassuolo, qui a récemment annoncé ne pas avoir besoin de vendre et qui aurait donc annoncé au PSG n’avoir aucune intention de brader Gianluca Scamacca.

Campos prépare ses plans B

Vétéran du mercato, Luis Campos sait que tout peut très vite changer et que rien n’est assuré. Ainsi, Le Parisien nous apprend qu’il aurait déjà activé deux pistes alternatives avec Jules Koundé et Gonçalo Ramos. Le premier semble décidé à quitter le FC Séville cet été, mais le PSG devra surtout faire face à la forte concurrence de Chelsea, qui avait déjà tenté le coup l’été dernier. Le second est un attaquant de Benfica évalué à près de 40M€, ce qui serait d’ailleurs la somme que le PSG aimerait offrir pour Scamacca.

