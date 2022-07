Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le transfert de Wijnaldum

Publié le 16 juillet 2022 à 13h15 par Axel Cornic

Arrivé il y a tout juste un an, Georginio Wijnaldum a réalisé une saison assez décevante et au sein du Paris Saint-Germain on semble déjà travailler sur son départ. Ainsi, le milieu néerlandais aurait été proposé à plusieurs clubs ces derniers jours et cela serait notamment le cas de l’AS Roma de José Mourinho, qui cherche justement des renforts dans ce secteur de jeu.

C’est la grande braderie. Alors que Luis Campos semble être sur le point de boucler l’arrivée d’Hugo Ekitike et qu’il attend toujours Milan Skriniar, la pression augmente concernant les départs. Ils sont en effet nombreux à être poussés vers la sortie du côté du PSG, sans qu’aucune piste ne se confirme pour autant.

Transferts - PSG : La nouvelle annonce fracassante de Galtier sur le mercato de Neymar https://t.co/gNAlyNvhll pic.twitter.com/0ZdyKL8z8R — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Le PSG cherche une solution pour Wijnaldum

Ce vendredi, Prime Video a annoncé qu'une nouvelle piste se serait présentée tout récemment pour Georginio Wijnaldum, arrivée libre lors du mercato estival 2021. Le Néerlandais aurait en effet été proposé à l’AS Roma, où José Mourinho chercherait justement des renforts au milieu de terrain.

La Roma n’est pas intéressée