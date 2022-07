Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse pour un transfert en Premier League

Foot - Mercato - OM

Après une première saison en demi-teinte à Arsenal où il n’a pas convaincu son monde, Nuno Tavares pourrait marcher sur les traces de Matteo Guendouzi en quittant les Gunners afin d’arborer la tunique de l’OM. Et son départ serait permis à une condition.

Nuno Tavares, bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier à Arsenal en provenance du Benfica Lisbonne, pourrait d’ores et déjà plier bagage. Président de l’OM, Pablo Longoria serait susceptible de faire une nouvelle fois affaire avec les Gunners après Matteo Guendouzi et William Saliba l’été dernier.

Ces derniers jours, L’Équipe a confié que Pablo Longoria ferait de Nuno Tavares, latéral gauche de 22 ans, sa priorité absolue dans ce secteur de jeu. Le Portugais ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable à Arsenal, barré par la concurrence de Kieran Tierney, et pourrait même être poussé vers la sortie par Arsenal.

Arsenal are exploring options for new left back with Anderlecht’s Sérgio Gomez and Oleksandr Zinchenko [reported by @David_Ornstein] in the club’s list. 🚨⚪️🔴 #AFCNuno Tavares could leave in case new LB joins - Olympique Marseille among clubs that him.