Transferts - OM : Pablo Longoria veut boucler un coup à la Matteo Guendouzi

Publié le 14 juillet 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois faire son marché du côté d’Arsenal après avoir mené à bien les prêts de William Saliba et de Matteo Guendouzi l’été dernier. Ayant des vues sur Nuno Tavares, le président de l’OM devrait user du même procédé que pour Guendouzi afin de recruter le latéral gauche portugais de 22 ans.

Nuno Tavares bientôt à l’OM pour renforcer le poste de latéral gauche ? Après une saison à Arsenal où il a pu se mettre en valeur en raison des pépins physiques que Kieran Tierney, le défenseur gauche portugais de 22 ans ne semblerait pas avoir fait l’unanimité à Arsenal qui chercherait à se renforcer à ce poste.

Zinchenko à Arsenal pour un départ de Tavares ?

D’après les informations de The Athletic , confirmées par Fabrizio Romano et à présent par CBS Sports , Arsenal s’intéresserait de près à la situation d’Oleksandr Zinchenko à Manchester City qui ne serait d’ailleurs pas contre un départ si cela lui permettait de disposer d’un temps de jeu plus conséquent et surtout, d’évoluer au milieu de terrain.

L’OM veut recruter Tavares via un prêt avec option d’achat