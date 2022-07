Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour le transfert d’Arkadiusz Milik

Publié le 14 juillet 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Avec le départ de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik respire forcément un peu mieux à l’OM alors qu’il ne s’entendait pas avec l’Argentin. Pour autant, malgré ce changement d’entraîneur sur la Canebière, l’avenir du Polonais resterait toujours un gros sujet. D’ailleurs, un transfert de Milik serait encore et toujours possible d’ici la fin du mercato.

Ce mercredi, à l’occasion du premier match de pré-saison de l’OM, Bamba Dieng a fait forte impression. Le Sénégalais a inscrit un triplé contre Marignane-Gignac. De quoi gagner des points aux yeux d’Igor Tudor alors qu’Arkadiusz Milik n’était lui pas présent pour cette rencontre de l’OM.

Ça discute pour l’avenir de Milik

D’ailleurs, il n’est pas dit qu’Arkadiusz Milik dispute cette saison avec l’OM. Bien que Jorge Sampaoli soit parti et que cela arrange le Polonais, son avenir reste au coeur des rumeurs. D’ailleurs, Ignazio Genuardi, journaliste pour But Football Club , a assuré que ces derniers jours, il y avait eu des contacts entre La Salernitana et le clan Milik.

Alors que l’ancien Montpelliérain #Sambia est parti pour signer 3 ans, le club italien travaille aussi sur les dossiers des Lillois #Bradaric et #Yazici. Cette semaine, il y a également eu un nouveau contact avec l’entourage du Marseillais #Milik. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 14, 2022

« Milik a été proposé »