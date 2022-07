Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire de Galtier s'enflamme pour le transfert de Tchouaméni

Publié le 14 juillet 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Milieu de terrain du PSG, Ander Herrera a accordé un entretien à la radio espagnole. L'occasion pour lui d'évoquer plusieurs sujets, notamment le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Annoncé dans le viseur du club parisien, l'international français a rejoint l'Espagne en début de mercato. Herrera a loué ses qualités ce mercredi soir.

Après une grosse saison marquée par des prestations satisfaisantes à l'AS Monaco et en équipe de France, Aurélien Tchouaméni avait besoin de passer à l'étape supérieure en rejoignant une grosse écurie européenne. En début de mercato, le milieu de terrain a finalement pris la décision de rejoindre le Real Madrid et de s'engager avec le club espagnol jusqu'en 2028.

Ander Herrera loue les qualités de Tchouaméni

Un choix validé par Ander Herrera. Le milieu de terrain a loué les qualités de Tchouaméni. « Tchouameni est un hybride entre Casemiro et les deux autres milieux de terrains (Modric et Kroos ndlr). Il va donner au Real Madrid un physique et un packaging important » a confié Herrera dans un entretien accordé à la Cadena Cope .

