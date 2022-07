Mercato - OM : A Marseille, Milik est aux anges depuis le départ de Sampaoli

Foot - Mercato - OM

Un temps annoncé sur le départ cet été, Arkadiusz Milik ne devrait pas bouger puisque Jorge Sampaoli a quitté l’OM. En froid avec l’Argentin, l’ancien buteur de Naples ne serait pas affecté par son départ. Milik serait même davantage motivé à l’idée de réaliser une grosse saison pour montrer sa vraie valeur.

Son départ a surpris tout le monde. Après une saison très réussie où il est parvenu à qualifier directement l’OM en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club olympien, mécontent du début de mercato réalisé par Pablo Longoria. Si son départ a affecté une grande partie de l’effectif, ce n’est pas le cas de tout le monde…

Notamment Arkadiusz Milik ! L’an dernier, l’international polonais ne s’est jamais entendu avec Jorge Sampaoli et les clashs interposés en conférence de presse ont été nombreux. A tel point que cet été, Milik aurait pu quitter l’OM si jamais Jorge Sampaoli était resté.

🔹Arkadiusz Milik 🇵🇱 de retour à l'entrainement et désormais lié jusqu'en 2025, se sent plus que jamais Olympien !L'attaquant polonais n'a pas vraiment été chagriné par le départ de Jorge Sampaoli, et il a hâte de pouvoir montrer son vrai visage. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/BY3KiwWNUU