Transferts - OM : Longoria se lance dans un énorme projet sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 11h30 par Jules Kutos-Bertin

Très attendu sur le mercato estival, Pablo Longoria doit avant toute chose dégraisser l’effectif de l’OM. Le président olympien planche notamment sur les dossiers Caleta-Car et Strootman dont Longoria veut se séparer cet été. A un an de la fin de leur contrat, l’OM doit absolument trouver une solution.

Cela commence à bouger sérieusement du côté de l’OM. Après un mois de mercato, Pablo Longoria s’active pour offrir à Igor Tudor les recrues dont il a besoin pour mettre en place son idée de jeu. Mais au-delà des renforts, Pablo Longoria a une autre mission : dégraisser l’effectif olympien. Depuis plusieurs années, l’OM est souvent critiqué pour sa faculté à empiler les gros contrats sans jamais parvenir à s’en débarrasser lorsqu’il est temps. Cet été, Longoria est très attendu sur ce paramètre.

«Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle»

A commencer par s’éviter des fins de contrat… « Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle », lançait Pablo Longoria lors de la conférence de presse succédant l’annonce du départ de Jorge Sampaoli. Duje Caleta-Car est dans ce cas de figure. Dans un an, l’international croate sera libre de s’engager où il veut, une situation que veut à tout prix éviter le président de l’OM. Depuis plusieurs mercatos, une porte de sortie lui est cherchée mais Caleta-Car n’est pas facile à convaincre. A en croire les informations du journal L’Equipe , son dossier pourrait animer les prochaines semaines. Pour Pablo Longoria, son départ serait un signal fort envoyé aux joueurs qui se retrouveront prochainement dans cette situation.

Le salaire de Strootman plombe toujours l’OM

Mais l’un des cas les plus épineux du côté de l’OM, c’est Kevin Strootman. Lorsqu’il signe à l’OM en 2018, l’international néerlandais est considéré comme le joueur qui a tout pour faire passer un pallier au club olympien. Priorité absolue de Rudi Garcia, Strootman régale lors de son premier match à Monaco… et plus rien. Depuis sa grosse blessure au genou, l’ancien joueur de l’AS Roma n’est plus le même. Malgré son rôle dans le vestiaire et son comportement irréprochable, son énorme salaire plombera les plans de l’OM sur les prochains mercatos.

