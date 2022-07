Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Après Clauss, Longoria a ciblé son autre priorité du mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 17h45 par Jules Kutos-Bertin

Très intéressé par Jonathan Clauss pour renforcer son côté droit, l’OM aurait priorisé l’arrivée de Nuno Tavares sur le flanc gauche. Assez discret avec Arsenal cette saison, le Portugais pourrait être prêté cet été et Pablo Longoria compte bien user de ses bonnes relations avec les Gunners pour boucler l’affaire.

L’OM commence à s’activer sur le marché des transferts. Très discret depuis l’ouverture du mercato, le club olympien bouge de plus en plus, notamment pour Jonathan Clauss. Auteur de deux saisons pleines avec le RC Lens, l’international français a tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Vu le système d’Igor Tudor largement basé sur les côtés, des pistons sont obligatoires.

Jonathan Clauss veut venir à l’OM

D’après les informations de L’Equipe , l’OM aurait déjà fait une offre de 5M€ plus 1 de bonus pour le RC Lens. Une offre refusée par les Sang et Or qui en demandent 10. De son côté, Jonathan Clauss voudrait rejoindre l’OM, il aurait même déjà dessiné les contours de son contrat avec Marseille. Mais le joueur lensois n’est pas la seule priorité de Pablo Longoria…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N T ⚡️ (@nuno_tavares71)

Nuno Tavares, la priorité à gauche