Transferts - OM : Faut-il s’inquiéter pour le mercato de Pablo Longoria ?

Publié le 18 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM a perdu plusieurs éléments importants en fin de saison dernière, Pablo Longoria peine à injecter du sang neuf dans l’effectif d’Igor Tudor. Pour l’heure, seuls Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba sont venus renforcer les rangs olympiens, alors que les pistes sont nombreuses sur la Canebière. Au sein du club, on assure que rien ne presse dans ce mercato estival, mais certains supporters s’impatientent…

Comme l’année dernière, du mouvement est attendu dans la cité phocéenne. L’OM a vu plusieurs éléments de taille quitter le navire, à l’instar de Steve Mandanda, William Saliba, Boubacar Kamara et Amine Harit, mais dans le sens des arrivées, c’est encore assez calme. En plus de Samuel Gigot, dont la venue a été bouclée l'hiver dernier en vue de la nouvelle saison, seuls deux nouveaux joueurs sont à noter dans ce mercato estival : Isaak Touré et Chancel Mbemba. Ce qui commence à inquiéter les supporters de l’OM.

Marseille doit recruter, mais ça traîne

Avec la nouvelle saison qui approche, et la qualification pour la Ligue des champions, l’OM souhaite avoir à sa disposition un effectif consistant afin de pouvoir être compétitif sur tous les tableaux. Mais pour l’heure, Pablo Longoria peine à avancer dans les différents dossiers ouverts. De quoi provoquer le départ surprise de Jorge Sampaoli, qui avait fixé ses conditions, désireux de réaliser un mercato ambitieux et ce alors que l’OM doit encore rester prudent sur le plan financier. Conscient que cet immobilisme commence à faire parler sur la Canebière, Jacques Cardoze a tenu à faire passer un message clair aux supporters.

« Il y aura entre 5 et 8 recrues », assure-t-on à l’OM

« Pablo Longoria l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. On peut s'attendre à ce que cela puisse parfois se débloquer d'une journée à l'autre. C'est un marché d'opportunité. Dès l'instant où on aura la possibilité de faire un joueur qui rentre dans les schémas fixés, par rapport aux manques, à ce qu'ils souhaitent faire et aux volontés d'Igor Tudor, ils le feront et ils iront vite. Il faut être patient , a confié samedi le directeur de la communication de l’OM au micro de BFM Marseille . C'est toujours angoissant pour les supporters mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler convenablement. Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien pour les arrivées que les sorties. Il reste encore six semaines . »





