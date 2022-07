Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse espagnole confirme la nouvelle recrue de Tudor et Longoria

Publié le 18 juillet 2022 à 14h30 par Quentin Guiton

L’OM continue son mercato. Après le départ de Steve Mandanda à Rennes, les Olympiens ont dû se pencher sur son remplaçant dans le rôle de deuxième gardien. Et l’OM aurait enfin trouvé ce qu’il cherchait avec Ruben Blanco (Celta Vigo). Et selon la presse espagnole, le gardien espagnol devrait bien débarquer à Marseille d’ici peu…

« Il y a une direction pour répondre à ça, mais il y aura de nouveaux joueurs » assurait le nouvel entraineur de l’OM Igor Tudor suite à la débâcle de son club en amical contre Norwich City. Et pour son mercato estival, l’OM a pour l’instant recruté trois défenseurs centraux : Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré. Mais le club olympien chercherait toujours à se renforcer en attaque, au milieu, au poste de piston, mais aussi à celui de gardien. En effet, après quatorze saisons passées à l’OM, la légende du club Steve Mandanda a pris la direction de Rennes, lui qui avait perdu sa place de gardien numéro un l’an passé. Dès lors, Pablo Longoria a dû chercher une nouvelle doublure pour Pau Lopez.

Blanco cible prioritaire

Il y a donc eu dans un premier temps la rumeur d’un intérêt de l’OM pour le portier de Paços de Ferreira André Ferreira. Finalement, Pablo Longoria s’est tourné vers le gardien espagnol du Celta Vigo Ruben Blanco (26 ans). Et cette piste serait très sérieuse comme l’a confirmé RMC Sport. Le média français a en effet révélé que l’OM était en discussions avancées avec Ruben Blanco et que son profil avait été validé par l’entraineur Igor Tudor pour le rôle de deuxième gardien.

Barcelone prêt à aider l’OM ?

Un problème demeurait tout de même. En effet, le Celta Vigo n’était pas très chaud de laisser filer Ruben Blanco avant d’avoir trouvé un gardien titulaire. Et le club espagnol aurait avancé dans sa recherche. En effet, le quotidien ibérique SPORT révélait que le FC Barcelone n’était pas loin de conclure une opération comprenant Neto, gardien remplaçant de Marc-André Ter Stegen, et le Celta Vigo. En effet, le club catalan veut se séparer de Neto et le Celta qui cherche un titulaire est intéressé. Reste encore à convaincre le joueur de rejoindre la Galice, lui qui étudie d’autres pistes et qui ne veut pas forcément baisser son salaire. Cependant, le Celta Vigo reste optimiste et serait déterminé à faire de Neto son gardien numéro titulaire la saison prochaine. De bonne augure pour l’OM dans le dossier Blanco.

