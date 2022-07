Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le prochain transfert de Longoria ?

Publié le 18 juillet 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

Igor Tudor veut des pistons pour son OM. Si côté droit, Jonathan Clauss (RC Lens) est la cible prioritaire, Nuno Tavares (Arsenal) l’est à gauche. Mais cette dernière piste commence à trainer, le joueur n’étant pas totalement convaincu par une arrivée du côté de l’OM. Cependant, son avis pourrait changer, Arsenal étant sur le point de recruter Oleksandr Zinchenko (Manchester City)…

Pour son effectif en vue de la saison prochaine, le nouveau coach de l’OM Igor Tudor sait ce qu’il veut : trois défenseurs axiaux et deux pistons. Si les Olympiens ont bien renforcé la défense centrale avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, sur les côtés il n’y a toujours pas de recrues. Pourtant, l’OM a bien des pistes. A droite, les Marseillais poussent pour Jonathan Clauss (RC Lens) et à gauche, Pablo Longoria veut Nuno Tavares (Arsenal) en prêt.

Tavares pas vraiment emballé…

Mais les deux dossiers trainent en longueur. Pour Clauss, le problème réside dans le prix du transfert. Le RC Lens demande toujours 10M€ minimum, ce que refuse pour le moment de payer l’OM. En ce qui concerne Nuno Tavares, le problème est un peu différent selon La Provence . Si Arsenal ne serait pas contre se séparer de son latéral gauche, c’est le joueur lui-même qui ne serait pas totalement convaincu par l’idée de rejoindre Marseille…

…pour l’instant