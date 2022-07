Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barcelone fait irruption dans la succession de Mandanda

Publié le 17 juillet 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda a laissé un vide à l’OM dans le coeur des supporters, mais aussi au sein de l’effectif entraîné par Igor Tudor. Afin d’y remédier, le président Pablo Longoria aurait la ferme intention de lui trouver un remplaçant et jetterait son dévolu sur Ruben Blanco, sauf que le Celta Vigo aimerait avoir son successeur avant de laisser filer son gardien. Et le FC Barcelone interviendrait indirectement dans cette affaire en travaillant sur le départ de Neto pour le Celta Vigo.

La semaine dernière, Steve Mandanda a quitté l’OM pour s’engager en faveur du Stade Rennais. Depuis, le club marseillais serait en quête d’un nouveau gardien afin de concurrencer Pau Lopez la saison prochaine. Et d’après L’Équipe , le choix de l’OM se porterait sur Ruben Blanco, portier du Celta Vigo, mais qui ne disposerait d’un bon de sortie si et seulement si, le club espagnol parvenait à mettre la main sur son successeur avant d’acter son départ.

Le Barça veut se mettre d’accord avec le Celta Vigo pour Neto

Et il se pourrait bien que le Celta Vigo soit en mesure d’y voir plus clair concernant le remplaçant de Ruben Blanco. D’après SPORT , le FC Barcelone se rapprocherait de la conclusion d’une « opération à trois », à savoir avec Neto, doublure de Marc-André Ter Stegen et donc le Celta. Il faudrait néanmoins qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le Barça et Neto pour la résiliation de son contrat ou pour un départ en prêt pour ce qui sera son ultime année de contrat au FC Barcelone. Le Barça aimerait que le Celta prenne à sa charge une grande partie du salaire de Neto en cas de prêt ou bien que le club espagnol débourse une somme afin de remercier le FC Barcelone d’avoir résilié le contrat de Neto.

Mercato - OM : Mandanda est parti, Longoria a trouvé son successeur https://t.co/Sdsufd8poi pic.twitter.com/7MBlkzQiXU — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Neto étudie d’autres offres et ne veut pas faire d’efforts financiers, mais…

Que ce soit du côté du FC Barcelone ou du Celta Vigo, un ultimatum aurait été lancé à Neto qui pour sa part, semblait jusqu’ici étudier d’autres options en Italie et en Angleterre. Pour que son départ au Celta devienne réalité, il faudrait que Neto prenne la décision de s’asseoir sur 1M€ de revenus à cause de la potentielle résiliation de contrat. En l’état, Neto refuserait de revoir ses ambitions salariales à la baisse et de diminuer ses revenus. Néanmoins, l’optimisme serait de mise au Celta, qui chercherait à faire de lui son gardien titulaire, et au FC Barcelone, pour la simple et bonne raison que Neto veut redevenir un gardien titulaire. L'OM peut garder espoir pour Ruben Blanco.