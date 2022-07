Mercato - PSG : Pour un transfert à 6M€, Campos pose une condition

Foot - Mercato - PSG

Edouard Michut pourrait être le prochain jeune talent du PSG à plier bagage. À l’instar de Xavi Simons, Michut serait susceptible de quitter le Paris Saint-Germain pour le Celtic Glasgow lorsque Simons s’est engagé envers le PSV Eindhoven. Cependant, le PSG poserait une condition spéciale.

Après le départ de Xavi Simons, place à celui d’Edouard Michut ? Alors qu’il semblait qu’une prolongation de contrat allait être signée et que son départ en prêt pour le PSV Eindhoven n’allait être acté qu’après, Simons a quitté librement le PSG pour rejoindre le club d’Eredivisie. Autre jeune du PSG qui a également eu quelques minutes à se mettre sous la dent lors de la saison 2021/2022, Edouard Michut pourrait plier bagage.

En effet, ces derniers temps, il est question de l’avenir d’Edouard Michut, lui qui ne s’était pas rendu à un rendez-vous programmé avec le conseiller football Luis Campos. Le Celtic Glasgow serait particulièrement intéressé par la situation sportive d’Edouard Michut et serait prêt à miser sur le milieu de terrain français. Sky Sports a même fait part de la demande financière du PSG au niveau de l’indemnité du transfert, à savoir 6M€.

#Celtic are working to try to sign #PSG’s young talent Edouard #Michut. #Paris want €5-6M and a % on the future sale. #transfers