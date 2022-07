Foot - Mercato - OM

Mercato - OM: Les conditions sont posées pour le transfert de Depay

Publié le 17 juillet 2022 à 18h00 par La rédaction

À la recherche d'un attaquant de pointe, l'OM aurait fait part de son intérêt au FC Barcelone pour Memphis Depay. Le joueur est d'ailleurs invité à quitter le club blaugrana suite à la signature de Robert Lewandowski. Le président Longoria pourrait alors profiter des bonnes relations qu'il entretient avec le Barça et plus particulièrement Mateu Alemany afin de faciliter la venue de Depay, dont on en sait un peu plus à propos d'un possible transfert cet été.

Barré par la concurrence du côté de Barcelone, Memphis Depay pourrait poser ses valises dans le sud de la France, plus précisément à l'OM. L'international néerlandais pourrait être la victime collatérale de la venue de Robert Lewandowski, mais également la recrue phare d'un OM qui se cherche toujours dans ce mercato. Pour autant, le Barça et Memphis ont posé leurs conditions et cela pourrait refroidir l'OM. De plus, un concurrent de poids serait également sur le dossier.

Le Barca a prévenu Depay

Avec les arrivées de Lewandowski, de Raphinha et la prolongation d'Ousmane Dembélé, le Barça doit dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale. Les dirigeants catalans auraient eu des nouvelles discussions avec Depay cette semaine afin de le pousser vers la sortie. Selon les informations de Fabrizio Romano, Xavi compterait sur le joueur s'il ne part pas, mais le Barça accepterait de le laisser partir contre une faible indemnité. Or, Depay accepterait un transfert uniquement pour un club qui joue les premiers rôles sur la scène européenne.

Un concurrent de taille pour l'OM

Sous l'impulsion d'Antonio Conte, Tottenham serait prêt à enrôler Memphis Depay auteur de 13 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Grâce à sa qualification en Ligue des Champions, les Spurs réussissent leur début de mercato, notamment sur le secteur offensif. Antonio Conte a fait venir un de ses anciens soldats à l'Inter en la personne d'Ivan Perisic. Ajouter à cela la venue de Richarlison et la présence d'Harry Kane et d'Heung-Min Son, cette équipe des Spurs devient très attirante pour les joueurs cherchant une porte de sortie. Selon Sport , le Barça espère en tirer 17M€, somme que les Spurs ne veulent pas débourser pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Une somme que l'OM aurait du mal à débourser. Des clubs italiens dont les noms n'ont pas filtré, seraient également sur le dossier

Depay prêt à refuser l'OM ?

Malgré l'intérêt de l'OM, Depay ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre les Marseillais durant ce mercato. Le natif de Moordrecht donnerait sa préférence à Tottenham. De plus, l'OM ne pourrait pas prendre en charge son salaire et encore moins payer l'indemnité réclamée par le Barca. L'OM aurait pourtant bien besoin de ce renfort quand on voit la faiblesse offensive qu'a montré l'équipe de Tudor lors de la déroute face à Norwich.