Mercato - OM : Nouvelles révélations sur le transfert de Depay

Publié le 17 juillet 2022 à 13h10 par Hugo Ferreira

Ce n’est pas un secret, l’Olympique de Marseille veut attirer un buteur lors de ce mercato estival. La cellule de recrutement a déjà identifié plusieurs joueurs qui pourraient convenir, notamment Memphis Depay. Après une seule saison au FC Barcelone, le Néerlandais pourrait déjà faire ses valises et Tottenham serait également très intéressé après avoir déjà récupéré Lenglet au Barça.

Si l’Olympique de Marseille a déjà renforcé son secteur défensif en recrutant Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’attaque ne devrait pas être délaissée. Ainsi, les Phocéens ont étudié plusieurs profils, notamment celui de Memphis Depay. Parti librement au FC Barcelone à la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, le Néerlandais a vécu une saison compliquée. S’il a tout de même inscrit 13 buts en 38 matchs, il a vu Pierre-Emerick Aubameyang lui voler la vedette en 2ème partie de saison, et pourrait partir cet été. L’OM n’est cependant pas seul sur ce dossier, et devra faire face à la concurrence de Tottenham.

Tottenham s’intéresse à Depay

Qualifié en Ligue des champions, Tottenham compte aller le plus loin possible, et veut bâtir une véritable armada offensive. Ainsi, si les Spurs peuvent déjà compter sur leur duo Harry Kane et Heung-Min Son, ainsi qu’Ivan Perisic et Richarlison, fraichement arrivés au club, les dirigeants anglais aimeraient également attirer Memphis Depay, selon Sport . Cependant, le FC Barcelone serait trop gourmand.

