Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar lâche un énorme indice sur son avenir

Publié le 17 juillet 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble qu’un transfert de Neymar ne soit pas une option totalement écartée par la direction du PSG, il semblerait que la star auriverde ne soit pas sur la même longueur d’onde que les décideurs du Paris Saint-Germain. Et les propos tenus par Neymar au Japon vont dans ce sens.

D’après les propres mots de Nasser Al-Khelaïfi énoncés le 21 juin dernier lors d’une interview pour Le Parisien , l’ère des strass et des paillettes est révolue au PSG. Le président du Paris Saint-Germain a d'ailleurs énoncé ce discours lorsqu’il était interrogé sur ce que cela allait réserver à Neymar pour son avenir.

Neymar ne veut pas quitter le PSG

Toujours selon Le Parisien, la star brésilienne du PSG, qui dispose depuis l’activation automatique de la clause présente dans son contrat au 1er juillet dernier comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021 d’un bail le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, ne fermerait pas la porte à un départ du moment que c’était pour rejoindre un club qui se bat sur tous les tableaux à l’instar du PSG. Néanmoins, d’après Fabrizio Romano et UOL Esporte , il ne faudrait pas s’attendre à un départ de Neymar.

« Je suis ravi d'être ici avec le PSG »