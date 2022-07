Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 20M€ est dévoilée pour Wijnaldum

Publié le 17 juillet 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Un an après l’avoir recruté, le PSG cherche aujourd’hui à se séparer de Georginio Wijnaldum. L’ancien de Liverpool n’a pas convaincu depuis son arrivée à Paris et il pourrait découvrir un nouveau club cet été. Cela pourrait être le cas du côté de l’AS Rome, au sein de l’effectif de José Mourinho. Et en Italie, on en a dit plus à propos de cette possible arrivée de Wijnaldum.

Tandis que le PSG a acté sa deuxième recrue estivale avec Hugo Ekitike, le club de la capitale cherche toujours à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier. Plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie, parmi lesquels Georginio Wijnaldum. Un an après son arrivée au PSG, voilà le Néerlandais invité à rejoindre un autre club.

Un prêt avec option d’achat

Et l’avenir de Georginio Wijnaldum pourrait s’écrire en Italie, à l’AS Rome. D’ailleurs, selon les informations de calciomercato.com , le joueur du PSG pourrait être prêté avec une option d’achat de 20M€. En parallèle, le club de la capitale prendrait en charge 50% du salaire du Néerlandais.

Grand renouvellement dans l’entrejeu

Ce départ de Wijnaldum permettrait ainsi au PSG de continuer son grand renouvellement au PSG. C’est le grand chantier de l’été à Paris. Tandis que Marco Verratti est intouchable, la mission est de l’entourer au mieux. Ainsi, Vitinha est déjà arrivé. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Renato Sanches se rapproche et Christophe Galtier rêve lui de Khéphren Thuram (OGC Nice)