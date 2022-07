Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas va bientôt être fixé pour son transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 18h45 par Pierrick Levallet

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a vu son rôle diminuer dans l’effectif du PSG la saison dernière. Alors que le favori pour le poste de titulaire dans les buts de Christophe Galtier semble être l’Italien, le Costaricien pourrait être poussé vers la sortie par la direction parisienne. Le portier de 35 ans pourrait alors rebondir du côté de Naples, qui s’intéresserait à lui. Mais le club de Serie A pourrait se tourner vers une autre option.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas a vu son temps de jeu diminuer au PSG. Et il pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Pour Christophe Galtier, hors de question d’avoir deux numéros un dans ses buts la saison prochaine. Le nouvel entraîneur parisien veut avoir un titulaire et son remplaçant pour éviter d’avoir à gérer des problèmes dans le vestiaire et le favori pour la place dans les cages semble être Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas devra donc faire un choix pour son avenir, lui qui a déjà vécu une situation similaire au Real Madrid. La situation du Costaricien, sous contrat jusqu’en juin 2024, a interpellé quelques clubs dont le Napoli. Toutefois, le pensionnaire de Serie A explorerait d’autres pistes au poste de gardien de but, dont celle menant à Kepa Arrizabalaga. Et l’Espagnol pourrait bien être tenté par cette destination.

Mercato - PSG : Entre Donnarumma et Navas, Verratti a tranché https://t.co/Ync48i5Nyn pic.twitter.com/e23HhoSQ6S — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Objectif Coupe du monde pour Kepa Arrizabalaga

Selon les informations de Marca , le Napoli serait l’une des meilleures options pour l’avenir de Kepa Arrizabalaga. Là-bas, le portier espagnol devrait être assuré d’avoir plus de temps de jeu qu’à Chelsea, où il est barré par la concurrence d’Edouard Mendy, et il aura l’opportunité de disputer la Ligue des champions et d’évoluer sous les ordres de Luciano Spalletti. Kepa Arrizabalaga a un objectif clair : relancer sa carrière afin de gagner sa place pour la Coupe du monde au Qatar. Le Napoli semble être la destination idéale pour cela. Mais cela ne devrait être que temporaire.

Un transfert encore loin d’être bouclé

Le Napoli serait intéressé par l’international espagnol, mais que sous la forme d'un prêt. De ce fait, Kepa Arrizabalaga ne rejoindra la Serie A que pour la saison prochaine. Toutefois, le transfert du gardien de Chelsea serait encore assez loin d’être bouclé pour le moment. Les choses devraient s’éclaircir au cours des prochaines semaines et Keylor Navas devrait ainsi en savoir plus sur son avenir par la même occasion. Affaire à suivre...