Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Jules Koundé

Publié le 17 juillet 2022 à 15h15 par Quentin Guiton

Toujours en négociations avec l’Inter Milan, le PSG n’a pas encore recruté Milan Skriniar. Et même si le Slovaque reste la grande priorité en défense, le club de la capitale ne veut pas être pris de court et aurait déjà activé un plan de secours depuis quelques jours maintenant : Jules Koundé (Séville FC). Mais le FC Barcelone pourrait bien avoir l'avantage…

Grande priorité du club en défense, Milan Skriniar n’est toujours pas un joueur du PSG. Les négociations traînent et seraient compliquées avec l’Inter Milan qui demanderait un montant de minimum 70M€ pour son défenseur. Le PSG refuserait pour le moment de s’aligner sur ce tarif. Avec ce dossier en stand-by, Luis Campos aurait réfléchi à un plan B : Jules Koundé (Séville FC). Mais les Parisiens ne sont pas les seuls sur le dossier. L’international français est aussi convoité par les clubs anglais de Chelsea et Tottenham.

Mercato - PSG : Ça bloque pour le départ de Wijnaldum https://t.co/VgkfCDn4IY pic.twitter.com/F3I618LoQy — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Grande priorité du FC Barcelone

Seulement, un autre prétendant serait bien plus dangereux : le FC Barcelone. Selon MARCA , après avoir enfin validé le recrutement de Robert Lewandowski en provenance du Bayern, la grande priorité des Catalans serait Jules Koundé. Même avec la venue d’Andreas Christensen et possiblement celles de César Azpilicueta et Marcos Alonso, le FC Barcelone voudrait le Français pour renforcer l’axe de sa défense. Le joueur de son côté privilégierait même une arrivée en Catalogne.

Séville gourmand

Mais le transfert de Koundé vers le FC Barcelone n’est pas encore acté. En effet, conscient que son défenseur est très courtisé sur le marché, le Séville FC veut en tirer un joli pactole : 60M€.