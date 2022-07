Foot - Mercato

Mercato : Comme Leonardo avant lui, Luis Campos s’est penché sur ces stars

Publié le 17 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Bien avant qu’il soit officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, date de l’ouverture du mercato estival, Luis Campos avait entamé son travail de reconstruction d’effectif fin mai après que l’ex-directeur sportif Leonardo ait été démis de ses fonctions. D’ailleurs, bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait révélé vouloir mettre un terme à l’ère du bling-bling, Luis Campos semble avoir repris des dossiers de stars pistées par Leonardo.

Lucas Hernandez

C’est la dernière rumeur en date de ce mercato estival du PSG : Luis Campos en pincerait pour Lucas Hernandez. C’est du moins l’information communiquée par Mundo Deportivo ce samedi. D’après le quotidien catalan, le nom du champion du monde tricolore serait carrément entouré en rouge dans la short-list du conseiller football du PSG. Alors que Campos peinerait à parvenir à ses fins avec Milan Skriniar, pour qui l’Inter se montrerait particulièrement gourmande sur le plan financier pour l’indemnité du transfert, Lucas Hernandez apparaîtrait comme étant une belle alternative. Néanmoins, le Bayern Munich n’aurait pas l’intention de se séparer de son défenseur polyvalent capable de jouer sur le couloir gauche de la défense et en tant que défenseur central. Pour rappel, comme le10sport.com vous l’avait révélé le 23 juin 2020, l’ancienne direction sportive de Leonardo avait coché le nom de Lucas Hernandez qui ne bénéficiait à l’époque pas d’un grand temps de jeu au Bayern pour sa première saison chez les Bavarois. Mais après un appel avec Didier Deschamps, sélectionneur de l’Équipe de France, Hernandez décidait de rester au Bayern. Luis Campos a donc pris des notes dans le carnet de Leonardo.

Robert Lewandowski

Fin août 2021, lorsque Kylian Mbappé semblait être sur le départ du PSG avec une offensive concrète du Real Madrid pour son transfert, le10sport.com vous révélait en exclusivité que les propriétaires qataris et la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo, avaient pris la décision de tout miser sur Robert Lewandowski en cas de départ immédiat de Mbappé et d’aller sur Erling Braut Haaland si le champion du monde tricolore venait à partir en tant qu’agent libre. Haaland a signé à Manchester City et Mbappé est resté. Cependant, comme L’Équipe , Foot Mercato et Le Parisien l’ont tous affirmé depuis le mois de juin, Luis Campos en pincerait pour Robert Lewandowski malgré la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 au PSG. Et le conseiller football du Paris Saint-Germain compterait même aligner Lewandowski à Mbappé. Néanmoins, d’après David Ornstein et Fabrizio Romano, le transfert de Lewandowski au FC Barcelone serait bouclé.

Aurélien Tchouaméni

Au même titre qu’Eduardo Camavinga que l’ancienne direction sportive du PSG gérée par Leonardo voulait recruter avant qu’il ne signe en faveur du Real Madrid en 2021, Leonardo aurait voulu en faire de même pour Aurélien Tchouaméni pendant l’intégralité de la saison. Et après avoir été démis de ses fonctions, le Brésilien a pu témoigner d’un vif intérêt de Luis Campos pour le désormais ex-joueur de l’AS Monaco. Cependant, comme Leonardo, le conseiller football du PSG n’est pas parvenu à ses fins avec Tchouaméni qui a, comme Eduardo Camavinga, snobé le PSG pour arborer la tunique merengue du Real Madrid.

Lucas Paquetá

Au cours de l’hiver dernier , The Athletic a révélé, avant qu’il ne signe en faveur de Newcastle, que Leonardo aurait formulé un intérêt pour Bruno Guimarães. Par la suite, l’ancien directeur sportif du PSG en aurait pincé pour Lucas Paquetá qui a pour sa part, recalé les Magpies comme le10sport.com vous l’a révélé en février dernier. Finalement, Leonardo n’aura pas pu mener à bien cette opération puisqu’il ne figure plus dans l’organigramme du PSG, mais Luis Campos semblerait avoir repris ce dossier en main alors que l’OL et Paquetá seraient prêts à mettre un terme à leur collaboration pour un transfert à 65M€ selon CBS Sports . Le conseiller football du PSG serait sur les rangs, mais il semblerait qu’un départ pour la Premier League soit plus d’actualité.

Mercato - PSG : Campos sur le point de boucler le transfert de Skriniar ? https://t.co/TNcPMbdH0N pic.twitter.com/AZVt5RQowY — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Milan Skriniar