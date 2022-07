Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voie se dégage pour le transfert de Mertens

Publié le 17 juillet 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Pour avoir un effectif à la hauteur pour la prochaine Ligue des champions, l’OM souhaite se renforcer considérablement. Dans cette optique, le club phocéen ciblerait Dries Mertens en attaque, malgré la présence d’Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu dans ce secteur. Et Pablo Longoria pourrait bien voir un prétendant de taille finalement se retirer du dossier.

La saison prochaine, l’OM retrouvera la plus prestigieuse des coupes d’Europe avec la Ligue des champions. Le club phocéen souhaite se montrer à la hauteur de la compétition et voudrait donc se renforcer considérablement. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplierait les pistes que ce soit sur le marché des transferts ou sur celui des agents libres. Le président phocéen ciblerait ainsi Dries Mertens, libre depuis le 30 juin dernier suite à l’expiration de son contrat avec Naples, malgré la présence d'Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu dans le secteur offensif. Toutefois, le pensionnaire de Serie A aurait tenté sa chance à plusieurs reprises pour essayer de le conserver cet été. Mais le club napolitain se serait finalement fait une raison.

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Dries Mertens ? https://t.co/Ijog9ut2ts pic.twitter.com/CuGVcRc156 — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Naples veut débuter un nouveau cycle

Comme l’explique TMW , le Napoli aurait peut-être tourné la page pour Dries Mertens. Alors que de nombreux leaders comme Lorenzo Insigne ou Kalidou Koulibaly ont déjà quitté le club, la formation napolitaine souhaiterait débuter un nouveau cycle avec des joueurs plus jeunes. Le Napoli pourrait ainsi abandonner l’idée d’offrir un contrat neuf à Dries Mertens cet été.

Même sans Naples, une grosse concurrence attend l’OM pour Mertens

De ce fait, l’OM pourrait bien compter un concurrent de moins dans ce dossier. Mais la concurrence reste tout de même assez conséquente pour l'attaquant de 35 ans. Quelques équipes de Serie A, le Royal Antwerp et certains clubs exotiques seraient également intéressés par une éventuelle arrivée de Dries Mertens dans leurs rangs. Reste à voir si l’OM parviendra à prendre le dessus sur les autres prétendants du Belge cet été.