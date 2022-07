Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas se complique sérieusement

Publié le 16 juillet 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Après une saison d’alternance, au Paris Saint-Germain on semble vouloir installer Gianluigi Donnarumma comme titulaire indiscutable et Keylor Navas devra donc soit accepter le poste de numéro 2, soit se trouver un nouveau club. C’est cette deuxième option qui pourrait se vérifier en ce mercato estival, même si les clubs ne se bousculent pas vraiment pour le Costaricien du PSG.

Dès son arrivée, Christophe Galtier a voulu se démarquer de Mauricio Pochettino. Pour le nouveau coach du PSG hors de question deux numéro 1 dans les cages et il faudra donc absolument trouver un titulaire et son remplaçant. Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma semble être le favori et Keylor Navas devra donc faire un choix cet été, lui qui a déjà vécu une situation semblable au Real Madrid... qu’il a fini par quitter.

10M€ par an qui ne poussent pas les clubs à faire quelque chose

Un joueur de son talent ne manque pas de potentiels prétendants, mais étrangement très peu se sont manifestés. Cela s’expliquerait plus par le salaire que l'âge avancé de Keylor Navas, toujours considéré comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe. A 35 ans, il gagne en effet pas moins de 10M€ net par au PSG, avec un contrat jusqu’en juin 2024.

Le Napoli pourrait finalement aller sur Kepa