Mercato - PSG : Entre Donnarumma et Navas, Verratti a tranché

Publié le 16 juillet 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Alors que la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ne devrait pas être d’actualité la saison prochaine puisqu’un des deux gardiens pourrait quitter le PSG, Marco Verratti a tranché en affirmant que Donnarumma est l’avenir du Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas ? La saison dernière, Mauricio Pochettino n’a pas tranché et a pris la décision de mettre les deux portiers en concurrence constante tout le long de l’exercice. Ce qui a engendré des erreurs et le mécontentement de Keylor Navas.

Navas et Donnarumma ne veulent pas continuer comme ça

En toute fin de saison, Keylor Navas jetait un froid sur son avenir. « Envie de rester au PSG ? Il faut étudier beaucoup de choses. J’ai une bonne relation avec Gigi, il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr que je veux toujours jouer et au final, si c’est une situation comme cette saison, ce sera compliqué ». De son côté, Gianluigi Donnarumma affirmait également dernièrement qu’il ne serait pas possible de rempiler pour une nouvelle saison dans les mêmes dispositions de concurrence avec Keylor Navas. À ce jour, le PSG et son nouvel entraîneur Christophe Galtier semblent miser sur Gianluigi Donnarumma et un transfert de Navas est d’actualité.

« Il est notre présent et notre avenir : nous sommes heureux de l'avoir au PSG »