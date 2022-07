Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti prend position pour l'avenir de Donnarumma

Publié le 15 juillet 2022 à 10h45 par Hugo Ferreira

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas connu la première saison qu’il aurait pu espérer. Entre manque de temps de jeu et critiques de la part des supporters du club de la capitale, l’international italien en a vu de toutes les couleurs, mais peut compter sur le soutien de son compatriote, Marco Verratti.

La première saison de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain n’aura pas été de tout repos. Arrivé librement en provenance du Milan AC, le portier n’a pas trouvé une place de titulaire indiscutable dans la capitale. En effet, Mauricio Pochettino n’a pas vraiment établi de hiérarchie entre lui et Keylor Navas, et les deux ont dû se partager le poste. Apparu à 24 reprises en 50 matchs, l’international italien a également été la cible de nombreuses critiques de la part des supporters.

Mercato - PSG : La stratégie de Luis Campos pour boucler son prochain transfert https://t.co/xHYrFU7hIG pic.twitter.com/uz6Io11Jpz — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 15, 2022

La bourde de Donnarumma face au Real Madrid

Lors du match retour des 8èmes de finale de Ligue des champions, alors que le Paris Saint-Germain menait le Real Madrid 2-0 au cumul des deux matchs, Gianluigi Donnarumma est devenu la cible des critiques. En effet, sur une action où ce dernier a pris trop de temps pour dégager le ballon, Karim Benzema a réussi à lui subtiliser, avant d’inscrire son premier but, relançant totalement les Merengue . Plusieurs mois après cet épisode, Marco Verratti a souhaité réagir aux critiques dont son coéquipier est victime.

« C'est notre présent et notre avenir »