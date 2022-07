Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Luis Campos et le Barça vont aider Longoria sur le mercato

Publié le 18 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Après Chancel Mbemba, l’OM attend encore des recrues à l’occasion de ce mercato estival. De nouveaux joueurs sont attendus sur la Canebière et ce dans tous les secteurs. Cela vaudrait notamment au poste de gardien afin de remplacer Steve Mandanda. Et pour cela, Pablo Longoria pourrait bénéficier de l’aide de Luis Campos et du FC Barcelone. Explications.

L’OM n’a clairement pas fini son marché des transferts. Et ce samedi, en marge du match face à Norwich, Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen, a fait une grande annonce à ce sujet, assurant : « Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses ».

Trouver le remplaçant de Mandanda

Des recrues vont donc encore débarquer à l’OM et un nouveau gardien est notamment attendu sur la Canebière. En effet, si Pau Lopez est toujours là, Steve Mandanda a lui fait ses valises. L’international français s’est envolé pour Rennes et désormais, Pablo Longoria doit trouver un portier pour Igor Tudor. Celui-ci pourrait se trouver en Espagne. Selon les dernières informations de L’Equipe , l’OM serait intéressé par Ruben Blanco, gardien du Celta Vigo. Et comme révélé par Footmercato , les discussions seraient actuellement très avancées à tel point que l’agent de Blanco serait attendu dans les prochaines heures à Marseille.

Mercato - OM : Pablo Longoria s'active pour boucler un nouveau renfort https://t.co/CoSRwGOdmS pic.twitter.com/z61CitCHHp — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Négocier avec le Celta Vigo et Campos

A 26 ans, Ruben Blanco pourrait débarquer à l’OM sous la forme d’un prêt. Pour cela, Pablo Longoria devrait alors discuter avec le Celta Vigo et c’est là que Luis Campos pourrait intervenir. Si le Portugais s’occupe actuellement du mercato estival du PSG, il est également le conseiller du club ibérique. Bien qu’il donne sa priorité aux champions de France, Campos a également un oeil sur ce qui se passe du côté du Celta Vigo. Forcément, le dossier Blanco ne lui échappera pas.

L’aide du FC Barcelone…

Outre Luis Campos, le FC Barcelone devrait également avoir un rôle dans cette succession de Steve Mandanda. En effet, pour libérer Ruben Blanco, le Celta Vigo attendrait de trouver son remplaçant. Celui-ci pourrait actuellement se trouver du côté des Blaugrana en la personne de Neto. Selon les derniers échos de la presse ibérique, la doublure de Marc-André ter Stegen est poussée vers la sortie. Son avenir pourrait alors s’écrire au Celta Vigo. De quoi faire le bonheur de l’OM par la même occasion.