Mercato - OM : Enorme révélation sur le transfert de Steve Mandanda

Publié le 13 juillet 2022 à 20h00 par Thibault Morlain

Une page se tourne donc à l’OM avec le départ de Steve Mandanda. Cet été, la légende phocéenne a fait ses valises pour rejoindre Rennes. Un départ qui était visiblement prévu au sein de la direction de l’OM, où on était décidé à se séparer de Mandanda à l’occasion de ce marché des transferts.

Ne souhaitant plus être la doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda a quitté l’OM. Alors qu’il avait encore deux ans de contrat, le champion du monde a été libéré pour services rendus et s’est par la suite engagé pour deux ans avec Rennes. Ce transfert de Mandanda fait ainsi énormément parler, pourtant, il était dans les petits papiers de Pablo Longoria et ses collaborateurs.

« Les dirigeants de l’OM voulaient faire partir Mandanda »

Journaliste pour La Provence , Alexandre Jacquin a fait une grosse révélation concernant le départ de Steve Mandanda de l’OM. « De ce que je sais, les dirigeants de l’OM voulaient faire partir Mandanda. Vaut mieux que ça se termine comme ça plutôt que comme avec Alvaro. Ce qui aurait pu être le cas. L’OM voulait économiser le salaire de Mandanda », a-t-il assuré lors d’une émission pour le média régional.

