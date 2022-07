Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point sur la vente de l’OM

Publié le 13 juillet 2022 à 19h00 par Thibault Morlain

Le feuilleton de l’OM n’en finit plus d’animer l’actualité du côté de la Canebière. Le club phocéen est-il déjà vendu ? Frank McCourt persiste à dire qu’il ne veut pas vendre, bien qu’il y aurait tout de même des candidats au rachat. De quoi donc faire énormément et des précisions ont été apportées sur cette vente de l’OM.

Aujourd’hui, Frank McCourt est donc le propriétaire de l’OM. Mais pour encore combien de temps ? Cela fait maintenant de très longs mois que le dossier de la vente du club phocéen fait énormément parler. D’ailleurs Thibaud Vézirian persiste à dire que la cession de l’OM est déjà réglée. Dans le clan McCourt, on dément, alors que selon les dernières informations, il y aurait de nouveaux candidats au rachat.

« Des investisseurs intéressés, il y en a, mais il y en a toujours eu »

Dans une émission pour La Provence , Alexandre Jacquin en a dit plus sur cette vente de l’OM. Le journaliste marseillais a ainsi expliqué : « L’OM n’est pas en vente. Des investisseurs intéressés, il y en a, mais il y en a toujours eu. On parle des Saoudiens, mais il y a toujours eu des intéressés. Et 90% de ces investisseurs là n’ont pas la surface pour racheter l’OM. Ce sont souvent des intermédiaires qui se disent proches de untel, mais en cherchant, il s’avère qu’il n’y a rien. Le meilleur exemple c’était le cas Ajroudi. Beaucoup de gens se sont fait avoir comme Mourad Boudjellal ».

« McCourt ne veut pas vendre, mais »