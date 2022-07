Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Emirats, McCourt... La grande réponse de Vézirian sur la vente du club

Publié le 8 juillet 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Ce jeudi, L'Equipe publiait un article sur la vente de l'OM. Il est question d'un intérêt d'investisseurs émiriens et du rôle d'intermédiaire joué par Hicham Bouajila, homme d'affaires tunisien. Journaliste très impliqué dans ce dossier, Thibaud Vézirian a réagi à ce papier, campant sur ses positions à savoir que le club marseillais est vendu depuis quelques temps.

La vente de l'OM est un sujet qui passionne les supporters marseillais. Depuis plusieurs mois, ce sujet revient sur la table, malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et de son entourage. « Frank est là pour longtemps » a confirmé l'un de ses proches dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi. Pourtant, le propriétaire américain se retrouve souvent sollicité, notamment par des intermédiaires.

Mercato - OM : McCourt, Emirats... Nouvel indice de taille sur la vente du club https://t.co/BoplgbpbqJ pic.twitter.com/rMbPGsNjp9 — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Un article de L'Equipe met le feu à ce dossier

Selon le quotidien sportif, un homme d'affaires tunisien essaierait justement de joindre Frank McCourt afin d'évoquer une possible vente de l'OM à de riches investisseurs venus des Emirats arabes unis. Rien de surprenant pour le journaliste Thibaud Vézirian, qui évoque depuis plusieurs mois le rachat du club.

« Cet article sert à préparer le terrain »