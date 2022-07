Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier sensible de Longoria enfin réglé

Publié le 8 juillet 2022 à 11h15 par Jules Kutos-Bertin

Ecarté du groupe de l’OM depuis mars dernier, Alvaro Gonzalez n’est toujours pas fixé sur son avenir. De son côté, les choses avancent et le défenseur espagnol pourrait rebondir en Arabie Saoudite. Le club olympien devrait le libérer de ses deux dernières années de contrat.

Il y a un an, il était difficile d’imaginer un tel dénouement entre l’OM et Alvaro Gonzalez. Après une première saison presque parfaite sur le plan sportif avec une qualification en Ligue des Champions, le défenseur espagnol a connu un exercice plus difficile mais qui lui a tout de même permis de prolonger son contrat. Mais dès l’arrivée de Jorge Sampaoli, son rôle a changé.

Ecarté par Jorge Sampaoli

Très vite mis au placard, Alvaro Gonzalez finira même pas être écarté du groupe de l’OM. Dès le mois de mars, l’ancien joueur de Villarreal est revenu en Espagne. A deux ans de la fin de son contrat, il faut donc trouver une solution pour que sa situation se décante.

.@AlvaroGonzalez_ devrait rebondir assez rapidement… en Arabie Saoudite. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 8, 2022

Alvaro va rebondir dans le Golfe

Si Pablo Longoria a rappelé que l’arrivée d’Igor Tudor ne changerait rien à son cas, Alvaro Gonzalez l’a bien compris. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le défenseur espagnol pourrait rebondir rapidement en Arabie Saoudite où il devrait s'engager dès ce week-end avec Al-Raed. En revanche, il ne s’agirait pas d’une vente, ce qui signifie que l’OM devra le libérer de son contrat.