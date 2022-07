Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri lâche ses vérités après son départ

Publié le 8 juillet 2022 à 10h00 par Baptiste Lefilliatre

Libre de tout contrat après son départ de l’AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri a justifié son choix de rejoindre Montpellier, où il s’est engagé pour une saison. L’international tunisien se réjouit de rejoindre les rangs montpelliérains, où selon lui tout semble réuni pour effectuer une saison de qualité.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne en 2018 en provenance de Sunderland, Wahbi Khazri a vu son aventure chez les Verts se terminer le 30 juin dernier. Alors que le club aux dix titres de champion de France a connu une saison en enfer avec au bout une descente historique en Ligue 2, l’international tunisien ne connaitra pas la deuxième division, puisqu’il n’a pas renouvelé son contrat dans le Forez. Libre de s’engager où il le souhaite, le joueur âgé de 31 ans a fait le choix de rester en Ligue 1, en signant à Montpellier pour une année, jusqu’en juin 2023.

Mercato - Officiel : L’exode continue à l’ASSE, Khazri signe Montpellier https://t.co/fWqAoeVJw9 pic.twitter.com/nHEgJ9YTbq — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

« Les dirigeants étaient contents de me faire venir »

Présent ce jeudi en conférence de presse afin d’évoquer son arrivée, Wahbi Khazri a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le MHSC : « C’est le club où j’ai senti le plus d’engouement pour m’accueillir. Les dirigeants étaient contents de me faire venir. J’ai eu le directeur sportif et le coach au téléphone et ils m’ont montré qu’ils voulaient que je vienne et je participe aux belles saisons, je l’espère, à venir » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Made In Saint-Etienne .

« Je ne pouvais pas espérer mieux pour mon arrivée »

L’ancien pensionnaire des Girondins de Bordeaux et de Bastia est d’ailleurs ravi de ses premiers jours à la Paillade, où son intégration se déroule de la meilleure des manières : « Quand tu te sens désiré, forcément tu as envie de rendre la pareille. Ce sera à moi d’être performant et d’amener le meilleur de moi-même. On dirait ce que ça fait plusieurs mois que je suis ici parce que j’ai été très bien accueilli. Je sens aussi les gars contents que je sois là. Franchement je ne pouvais pas espérer mieux pour mon arrivée » .

« Il y a tout pour que cela se passe bien »