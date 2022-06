Foot - Ligue 1

Donnarumma, Khazri… La grande révolution de la LFP débute en Ligue 1

Publié le 29 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Comme le dirait Kylian Mbappé : « Le football il a changé ». Et pour la saison de Ligue 1 qui arrive, la LFP a décidé d’acter un grand changement qui sera visible sur les maillots des joueurs du championnat de France. Jusqu’à présent, la numérotation n’allait pas au-delà de 30 sauf dérogation. C’est maintenant terminé, ce qui va permettre de voir certains avec des numéros atypiques.

Jusqu’à présent, on avait l’habitude de voir des gardiens avec le 1 ou encore le 16, tandis que pour les joueurs, cela allait de 2 à 30. Tel était donc le règlement de la LFP concernant la numérotation des maillots. De quoi changer les habitudes de certains. A Naples, Arkadiusz Milik avait ainsi le 99, qu’il n’a donc pas pu avoir une fois à l’OM. De même, Gianluigi Donnarumma avait lui aussi le 99 quand il était au Milan AC. A son arrivée au PSG, l’Italien s’est finalement retrouvé avec le 50, bénéficiant d’une dérogation pour le porter. Mais tout cela est désormais terminé. En effet, la LFP a revu ses règlements et désormais, alors que le 1 sera réservé aux gardiens, il sera possible de prendre du 2 au 99.

Le 99 pour Khazri

Si Arkadiusz Milik et Gianluigi Donnarumma n’ont donc pas pu prendre le 99 une fois qu’ils étaient en Ligue 1, Wahbi Khazri va lui le faire. Arrivé au terme de son contrat à l’ASSE, le Tunisien s’est engagé avec Montpellier. « Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble », a-t-il lâché ce lundi à l’occasion de sa présentation. Et au moment de poser avec son nouveau maillot, Khazri a dévoilé qu’il porterait le 99.

👋 𝑩𝑰𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑼𝑬 Wahbi 9⃣9⃣ pic.twitter.com/8xNJwaCH8E — MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022

Sakho prend le 75

Toujours du côté de Montpellier, Mamadou Sakho va lui aussi désormais arborer un numéro qu’on a pas l’habitude sur les terrains de football. La saison prochaine, le maillot du défenseur central du MHSC sera floqué du 75. Une manière pour Sakho de rendre hommage à d’où il vient, lui le natif de Paris et ancien joueur du PSG.

D’autres joueurs de Ligue 1 vont suivre

Et après Wahbi Khazri et Mamadou Sakho, d’autres joueurs de Ligue 1 devraient suivre et prendre ces numéros « fantaisistes ». On peut bien évidemment penser à Gianluigi Donnarumma qui pourrait notamment retrouver le 99 qu’il portait au Milan AC et ainsi laisser le 50 qu’il avait récupérer à son arrivée au PSG. Ça pourrait également être pareil pour Arkadiusz Milik s’il vient à rester à l’OM alors que plusieurs rumeurs l’annoncent sur le départ durant ce mercato estival. La révolution est donc en marche en Ligue 1 suite à ce changement de règlement de la part de la LFP et cela va ainsi changer nos habitudes alors qu’on était familier de ces numéros plus traditionnels à l’instar du 10 pour le meneur de jeu ou du 9 pour le buteur. Tout cela est maintenant terminé. A voir maintenant quels seront les différents numéros portés par les joueurs pour cette saison à venir…