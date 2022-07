Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Battles a identifié une priorité pour le mercato

Désireuse de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, l’AS Saint-Étienne veut se renforcer en conséquence lors de ce mercato estival. Trois recrues ont déjà rejoint librement le Forez. Toutefois, Laurent Batlles ne compte pas s’arrêter là et souhaiterait obtenir un nouveau gardien. Un retour de Jessy Moulin à l'ASSE serait alors envisagé.

L’AS Saint-Étienne doit se reconstruire lors du mercato estival. En effet, les Verts ont été relégués en Ligue 2 à l’issue d’une saison compliquée, et veulent remonter le plus rapidement possible. Pour cela, l’ASSE compte se montrer très active au cours des prochaines semaines. Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost ont déjà rejoint le club du Forez. Et maintenant, Laurent Batlles a ciblé un poste en particulier à renforcer.

Batlles veut un nouveau gardien

Selon les informations de But ! Football Club , Étienne Green devrait bien reprendre sa place de titulaire dans les cages de l’AS Saint-Étienne, alors qu'il avait été relégué sur le banc avec l’arrivée de Paul Bernardoni, en Ligue 2. Cependant, Laurent Batlles ne compterait pas seulement sur l’Anglais, et souhaiterait voir un gardien expérimenté rejoindre son effectif.

