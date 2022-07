Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli le voulait, Griezmann rêvait de venir à l’OM

Publié le 7 juillet 2022 à 21h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, où il est prêté par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a régulièrement son nom être associé à l’OM. Dernièrement, il était d’ailleurs question d’un intérêt de Jorge Sampaoli, avant que celui-ci ne quitte la Canebière. L’Argentin rêvait donc de Griezmann et visiblement, cela était réciproque.

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, cela s’est donc terminé il y a quelques jours. Alors que l’Argentin avait encore un an de contrat, il a décidé de claquer la porte. La raison ? Il était mécontent du recrutement estival opéré par le club phocéen. En vue de la Ligue des Champions, Sampaoli avait de très grosses demandes. Il souhaitait visiblement faire venir Renato Sanches et Antoine Griezmann.

Un intérêt réciproque

Jorge Sampaoli aurait donc aimé faire venir Antoine Griezmann à l’OM et visiblement, l’international français souhaitait également débarquer. En effet, ce jeudi, sur le plateau de La Chaine L’Equipe , Sébastien Tarrago a assuré que Griezmann rêvait de venir à l’OM. Cela pourrait-il alors être possible à l’avenir ?

« Antoine reste »