Mercato : L’ASSE met une grosse pression pour son prochain transfert

Après un début de mercato plus qu’agité dans le Forez, Saint-Etienne travaille dans le silence pour améliorer son effectif en vue de bien figurer en Ligue 2 la saison prochaine. Après avoir renforcé son secteur défensif, l'ASSE souhaite désormais recruter un milieu de terrain avec pour objectif Tristan Dingomé.

Laurent Battles arrivé, Jimmy Giraudon, Anthony Briançon également, Loïc Perrin et son équipe aimeraient désormais renforcer le secteur du milieu de terrain, qui selon toute vraisemblance va connaître beaucoup de départs. Neyou, Gourna, Aouchiche sont pressentis pour quitter le club stéphanois.

Battles active son réseau troyen

Entraineur de l’ESTAC lors de la montée dans l’élite, Laurent Battles souhaiterait donc pouvoir s’attacher les services de nombreux de ses anciens joueurs. C’est le cas du milieu de terrain, Tristan Dingomé, qui, sauf surprise devrait suivre le chemin effectué par ses ex-coéquipiers Chambost et Giraudon, et prendre le chemin de Saint-Etienne. En perte de vitesse à Troyes, le milieu de terrain, aimerait se relancer au travers d’un nouveau défi. Le standing et le challenge de l’ASSE ne le laisseraient pas indifférent.

Les discussions doivent s’accélérer