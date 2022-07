Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert XXL se confirme à Marseille

Publié le 8 juillet 2022 à 9h00 par Dan Marciano

Ces derniers jours, la piste Dries Mertens a fait grand bruit. Agé de 35 ans, l'international belge, libre de tout contrat, intéresserait fortement l'OM. Un intérêt confirmé en Belgique. Selon plusieurs sources, l'attaquant pourrait bien rejoindre le club marseillais dans les prochaines semaines, même si son entourage préfère garder le silence dans ce dossier.

Difficile d'y voir clair dans le dossier Dries Mertens. Ces derniers jours, plusieurs infirmations contradictoires apparaissent. Certaines sources évoquent un intérêt prononcé de l'OM pour l'attaquant de 35 ans, libre de tout contrat depuis le 1er juillet. D'autres comme le journaliste italien Fabrizio Romano annoncent qu'il n'existe aucune négociation entre les deux parties. Mercredi dernier, les agents de Mertens ont été aperçus à Marseille, mais aucun média n'a pu confirmer des discussions avec les responsables phocéen. Contactés il y a quelques jours par L'Equipe afin de se prononcer sur cette piste, le club marseillais a nié tout intérêt. Mais en Belgique, l'option OM ne fait plus le moindre doute.





Intérêt confirmé pour Mertens

Journaliste pour RTL Sport, Alexandre Braeckman confirme l'intérêt de l'OM pour Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire du Napoli. « Ici, on sait que l'OM s'y est intéressé. Personnellement, j'ai eu l'info autour du 10 juin, mais à l'époque, Dries poussait encore pour rester au Napoli. Mais, il n'y a pas eu d'accord sur le salaire et la durée du contrat, et on sait que l'OM s'est présenté » a-t-il confié.

« Il adore les atmosphères bouillantes, les villes qui poussent derrière leur club »

Selon cette source, l'OM pourrait fortement correspondre à ce que recherche Dries Mertens. L'ambiance marseillaise étant semblable à celle du Napoli : « Pour moi, cette piste marseillaise est très crédible, car ça colle complètement avec ce qu'aime Dries. Il adore les atmosphères bouillantes, les villes qui poussent derrière leur club, comme à Naples. Dans l'entourage du joueur, c'est silence radio pour l'instant, mais on sait aussi qu'il n'y a pas 500 possibilités ».

« Plusieurs sources me disent que c'est possible »