OM : Première interrogation sur le transfert de Jonathan Clauss

Publié le 19 juillet à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 juillet à 10h14

Alors qu’il fait désormais l’objet d’un accord total, Jonathan Clauss devrait être la prochaine recrue de l’OM en cette période de mercato estival. Un joli coup bouclé de la part de Pablo Longoria, mais reste à savoir quel sera le prix total de l’opération alors que différentes versions sont avancées dans la presse au sujet du transfert de Clauss à l’OM.

L’OM s’active à fond sur son recrutement estival ! Après s’être déjà particulièrement bien renforcé au poste de défenseur central cet été avec Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, le club phocéen poursuit sa route sur le mercato. Un accord de principe a été annoncé lundi soir avec Grenade pour l’arrivée de Luis Suarez, attaquant espagnol, qui vient donc garnir le secteur offensif de Pablo Longoria. Mais ce n’est pas tout pour l’OM qui est en train de donner un sérieux coup d’accélérateur pour son mercato.

Clauss débarque à l’OM

Jonathan Clauss (29 ans), à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec le RC Lens, s’apprête à devenir la cinquième recrue du mercato estival de l’OM. L’ensemble des médias français ont annoncé ces dernières heures un accord total pour l’arrivée du latéral droit de l’équipe de France, qui était annoncé depuis un petit moment sur les tablettes de Pablo Longoria pour venir occuper le rôle de piston droit la saison prochaine. Sauf énorme coup de tonnerre, Clauss sera donc le prochain coup de l’OM sur le mercato, mais une interrogation persiste dans ce dossier.

Quel prix pour ce transfert ?

Quel sera le montant exact du transfert de Jonathan Clauss ? Les versions divergent à ce sujet. L’EQUIPE avance de son côté une opération à 9M€ + 2M€ de bonus, quand La Provence annonce plutôt 7M€ + bonus. Mohamed Bouhafsi, qui avait été le premier à annoncer l’accord entre l’OM et le RC Lens dans la nuit de lundi à mardi, annonçait de son côté une opération avoisinant les 8M€. Et enfin, Le Parisien assure que le montant total de la note s’élèvera à 11M€ pour l’OM dans ce dossier. Reste donc à démêler le vrai du faux sur le vrai prix de Jonathan Clauss.

