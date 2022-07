Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère, plusieurs transferts imminents ?

Publié le 19 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Assez discret jusque-là, l'OM devrait accélérer dans les prochains jours sur le mercato. En effet, à l'approche de la reprise de la saison, Pablo Longoria compte bien accélérer et pourrait boucler plusieurs transferts très rapidement. Outre Luis Campos, attendu à Marseille dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale, Ruben Blanco devrait débarquer afin de devenir la future doublure de Pau Lopez.

Cet été, l'OM est très attendu sur le mercato. Et pour cause, le club phocéen est de retour en Ligue des champions, et l'idée n'est pas de faire de la figuration. Fraîchement nommé sur le banc de l'OM, pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor s'attend donc à ce que son effectif soit renforcé. Mais pour le moment, seuls trois nouveaux joueurs sont arrivés, en attendant un quatrième très bientôt. Samuel Gigot, recruté cet hiver puis prêté au Spartak Moscou, arrive donc à Marseille tout comme Isaak Touré, recruté pour 7M€, bonus compris, en provenance du Havre tandis que Chancel Mbemba s'est engagé libre. Ce lundi soir, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez, qui sera officialisé une fois la visité médicale passée. Mais cela devrait encore bouger dans les prochains jours.

«C’est un mercato qui peut bouger à tout moment»

Au micro de BFM , Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, a récemment évoqué le mercato olympien : « Pablo Longoria l’a dit, c’est un mercato qui peut bouger à tout moment. Il faut s’attendre à que ça puisse se débloquer d’une journée à l’autre ou de 48h en 48h. Ça peut aller très vite, c’est un marché d’opportunités. Cela veut dire que dès l’instant où Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio auront la possibilité de faire un joueur qui entre dans les schémas qu’ils se sont fixés, à la fois par rapport aux besoins de l’équipe et par rapport aux volontés d’Igor Tudor, ils le feront et ils iront vite ».

«Un mercato où il faut savoir être lent, patient»

Le dirigeant marseillais expliquait ainsi que l'idée était d'être patient sur ce mercato : « C’est un mercato où il faut savoir être lent, patient. C’est toujours un moment très angoissant pour les supporters, parce qu’on veut toujours avoir les meilleurs joueurs, on imagine un certain nombre de joueurs. De l’intérieur du club ce qui compte, c’est de rester serein, de travailler calmement. (…) La consigne et le mot d’ordre est d’être calme et patient . » Et visiblement, Pablo Longoria a décidé d'accélérer.

L'OM proche de boucler 3 transferts ?