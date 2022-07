Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est confirmé, il va y avoir des transferts à l’OM

Publié le 18 juillet 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à faire venir de nouveaux éléments avant la fin du mercato pour disposer de l’effectif le plus compétitif possible, Igor Tudor assure que le recrutement de l’OM est encore loin d’être terminé et que d’autres renforts s’apprêtent à débarquer dans les jours et les semaines à venir.

Après avoir largement renforcé son secteur défensif avec les arrivées de Samuel Gigot (libre), Issak Touré (7M€) et Chancel Mbemba (libre), respectivement en provenance du Spartak Moscou, du Havre et du FC Porto, l’OM n’a pas encore terminé son mercato. Le club phocéen entend bien poursuivre son recrutement, notamment dans l’optique de sa participation en Ligue des Champions.

Tudor attend des recrues à l’OM

Interrogé samedi soir après la large défaite concédée par l’OM face à Norwich (3-0) en amical, Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais, a fait le point sur le mercato : « Il y a une direction pour répondre à ça, mais il y aura de nouveaux joueurs. Concernant Mbemba, je suis heureux, c'est un bon joueur et il est très motivé », a confié Tudor.

« Un mercato qui peut bouger »